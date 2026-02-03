بالعربي.. ميشيل يستعيد ذاكرة الاتحاد

عاد المهاجم البرازيلي ميشيل ديلجادو لمغازلة الشباك بعد 644 يومًا من آخر أهدافه في المنافسات السعودية قبل رحيله عن صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، لكن هذه المرة بقميص العلا، أحد أندية دوري يلو بالدرجة الأولى، في ظهوره الأول الثلاثاء أمام العربي ضمن منافسات الجولة الـ 20.

ورغم غيابه عن الملاعب السعودية 535 يومًا، إلا أن الموهوب البرازيلي «29 عامًا» عاد لهوايته في زيارة الشباك، التي جعلته أحد ألمع الأسماء في الفرقة الزرقاء خلال موسمين، إذ سجل 20 هدفًا وصنع 25 في 104 مباريات، وتوج بستة ألقاب.

وبعد رحيله عن الهلال في أغسطس 2024، واستقراره في فلامينجو، لم يظن ميشيل أنه سيعود مرة أخرى إلى الملاعب السعودية، إلا أن رغبته في تجربة تحديات جديدة كانت أكبر، فكانت مغامرته الجديدة مع فريق شاب يطمح إلى بلوغ المجد بقوة.

وبعد وصوله إلى العلا في الانتقالات الشتوية، وتحديدًا في الثاني من فبراير الجاري، لم يضيع ميشيل الكثير من الوقت ودخل سريعًا في منظومة الفريق، وكان ظهوره الأول عندما نزل بديلًا أمام العربي في الشوط الثاني، وكسر جمود التعادل بلمسة ساحرة من قدمه اليسرى طوع فيها كل مهاراته.

وكان آخر هدف سجله ميشيل مع الهلال يعود إلى 30 أبريل 2024 في شباك الاتحاد عندما افتتح التسجيل في الفوز 2ـ1 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.