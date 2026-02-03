سافيتش ومتعب يغيبان عن الهلال.. وظهور بنزيما وبوابري

غاب عن تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، المدافع متعب الحربي، وزميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، بداعي الإصابة وفق الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس».

وكشف الهلال عن خضوع سافيتش إلى فحوصات طبية أظهرت تعرضه لكدمة بسيطة في الصدر.

وأجرت عيادة النادي «مينا» جلسة علاجية للاعب، تزامنًا مع حضور متعب الحربي فيها بسبب تعرضه لكدمة في عضلة الساق الخلفية.

وجاء ذلك غداة مشاركتهما بصفة أساسية في مباراة الفريق العاصمي مع منافسه الأهلي ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وأكمل سافيتش المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حتى نهايتها، فيما غادر الحربي مستبدلًا بزميله حمد اليامي، الظهير الأيمن، بعد الشوط الأول مباشرة.

ميدانيًا، أدى الفريق تدريباته بمشاركة الوافدين الفرنسيين الجديدين كريم بنزيما، رأس الحربة، وسايمون بوابري، لاعب الوسط.

وظهر اللاعبان في التدريبات بعد انضمامها للهلال، الإثنين، خلال آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل بنزيما إلى الهلال بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد، فيما انضم بوابري لـ «الأزرق» قادمًا من نيوم.

ويستعد الهلال لمواجهة الأخدود على ملعبه، الخميس المقبل، في الجولة الـ 21 من «روشن».