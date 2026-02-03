أمام العدالة.. الطائي يعود إلى طريق الانتصارات

استعاد فريق الطائي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، طعم الانتصارات بفوزه على مضيفه العدالة 3ـ1 لحساب الجولة الـ 20 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى بنتيجة 3ـ1.

ونجح الطائي بعد خسارتين أمام العروبة «1ـ3» والدرعية «0ـ2»، وتعادل سلبي أمام جدة، في تحسين موقعه في جدول الترتيب بصعوده إلى المركز العاشر بـ 24 نقطة، فيما تجمد العدالة عند نقاطه الـ 15، وبات يبتعد ثلاث نقاط عن العربي آخر الهابطين حتى الآن.

افتتح الطائي التسجيل عن طريق المهاجم الألماني تورليس كنول «16» بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى.



وأدرك العدالة التعادل في الدقيقة 30 بواسطة الجناح رياض البراهيم، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع من عبد العزيز الدوسري، لاعب الوسط، الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة أمامه.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات دون خطورة حقيقة على المرميين حتى جاءت الدقيقة 64 عندما حول محمد الدوسري حارس العدالة بالخطأ الكرة المرسلة من ركلة ثابتة إلى شباكه.

وعزز الطائي تقدمه بعد أن غالط حسين الشرفا لاعب الوسط، أحد مدافعي العدالة في مواجهة المرمى ليرسلها إلى الشباك، معلنًا ثالث أهداف فريقه.