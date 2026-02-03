فوز رابع وسابقة جديدة.. القادسية يكرر انتصاره على الخليج

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصاره الرابع على الخليج ضمن بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008، بفضل هدف وحيد حسم به مواجهتهما مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة الـ 20 من «روشن».

وجاء الهدف الوحيد بتوقيع الإيطالي ماتيو ريتيجي، رأس الحربة، في الدقيقة 41 من المباراة.

وفاز القادسية بنصف مبارياته في دوري المحترفين مع الخليج، البالغ عددها ثماني، بينما خسر مرة، وتعادلا ثلاثًا.

وللمرة الأولى يفوز القادسية بمباراتيه مع الخليج في نسخة واحدة من «المحترفين»، كما سجّل سابقة أخرى بتحقيقه انتصارين متتاليين على منافسه ضمن البطولة.

ولم يخسر القادسية أي مباراة في الدوري منذ هزيمته 1ـ2 أمام الأهلي، 21 نوفمبر الماضي، لحساب الجولة التاسعة.

وبعدها بدأ سلسلة اللاهزيمة، محققًا 8 انتصارات وتعادلين، أحدهما مع ضمك، والآخر أمام الهلال.

ورفع الفريق رصيده إلى 43 نقطة، وظل رابعًا، بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي الثالث، أما الخليج فتجمد رصيده عند 25 نقطة منهيًا الجولة ثامنًا.