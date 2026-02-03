الاتفاق يسقط التعاون بسيناريو العام الماضي

أعاد الهولندي جورجينيو فينالدوم، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، «النواخذة» إلى طريق الانتصارات بعدما سجل هدف المباراة الوحيد خلال الفوز على التعاون 1ـ0، في ختام مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

وعلى ملعب ايجو في الدمام عاد المهاجم الهولندي ليكرر بعد 342 يومًا، معيدًا سيناريو الموسم الماضي أمام الفريق القصيمي، إذ انتهت المواجهة بهدف دون رد سجله اللاعب نفسه.

وجاء هدفا المباراة في وقت مقارب خلال المواجهتين، إذ سجل الموسم الماضي عند الدقيقة 78، وجاء هدفه هذه المرة عند الدقيقة 71.

واستعاد الاتفاق ذاكرة الانتصارات عقب خسارته 0ـ4 أمام الأهلي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة وضعته في المركز السابع.

وفي المقابل تلقى التعاون الخسارة الخامسة الموسم الجاري وبقى عند 34 نقطة في المركز الخامس.

ويستقبل الاتفاق نظيره ضمك الجمعة المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يستضيف التعاون نظيره الخليج ضمن الجولة الـ21 من الدوري.