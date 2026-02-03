400 مليون.. إنفاق الإنجليز على الانتقالات الشتوية

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 400 مليون جنيه إسترليني «547 مليون دولار» في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في إطار تعزيز الإنفاق القياسي خلال الصيف الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن تعاقد كريستال بالاس مع يورجن ستراند لارسين، من وولفرهامبتون، مقابل 48 مليونًا، وفقًا لما ذكرته التقارير، كان الحدث البارز في اليوم الأخير من فترة الانتقالات التي انتهت الإثنين.

ورفع المهاجمان النرويجي ستراند لارسين الذي انضم إلى كريستال بالاس بـ 48 مليونًا، والغاني أنطوان سيمينيو، الذي وصل مانشستر سيتي من بورنموث مقابل 62.5 مليون في التاسع من يناير الماضي، إجمالي الإنفاق إلى أحد أعلى المستويات المسجلة لشهر يناير، على الرغم من قلة الأحداث المثيرة في اللحظات الأخيرة.

وبينما لم يتم الإعلان عن قيمة أغلب الصفقات، تم تقدير إجمالي ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنحو 400 مليون متجاوزًا بقليل مبلغ 372 مليونًا في العام الماضي، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد 2018 «430 مليونًا»، والسجل القياسي لعام 2023 البالغ 815 مليونًا من بين أكبر إجمالي الإنفاق الشتوي.

وبلغ إجمالي الإنفاق الصيفي ثلاثة مليارات جنيه، ما يعني أن الرقم القياسي لموسم واحد في الدوري الممتاز قد تم كسره بالفعل.

وتعاقد مانشستر سيتي أيضًا مع مارك جيهي، قائد كريستال بالاس، مقابل 20 مليونًا في يناير ليصبحا الأكثر إنفاقًا خلال فترة الانتقالات.

وهناك أربع صفقات ذكرت التقارير أنها تكلفت أكثر من 30 مليونًا، حيث أكمل تلك الصفقات، تعاقد توتنام مع كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد مقابل 34.7 مليون، وبيع برينان جونسون لكريستال بالاس مقابل 35 مليونًا.

وكان مارك جيهي، والمهاجم السابق لمانشستر سيتي أوسكار بوب من فولهام، وتاتي كاستيلانوس، والجناح ريان من بورنموث، هم اللاعبون الوحيدون الذين تجاوزت صفقاتهم 20 مليونًا، بينما يقال إن زميل كاستيلانوس الجديد في وست هام، بابلو، اقترب فقط من هذا الرقم.

وكان أستون فيلا وسندرلاند هما الناديان الوحيدان الآخران اللذان أنفقا حتى 10 ملايين على الانتقالات الدائمة، في حين اقتصرت صفقات إيفرتون وليدز وبيرنلي على الإعارات فقط.

وأعطى ليفربول دفعة بقيمة 55 مليونًا لبداية سوق الانتقالات الصيفية من خلال صفقة التعاقد مع مدافع رين، جيريمي جاكيه، إلى أنفيلد، لكنه هو ومعه أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل لم يضيفوا أي لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.