الأهلي المصري يتعثر بالتعادل

خسر فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، حامل اللقب، نقطتين في السباق على صدارة جدول الترتيب بتعادل صعب أمام مضيفه البنك الأهلي بهدف لمثله، في افتتاح مباريات الجولة 17 الثلاثاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة من 14 مباراة، ولا يزال في المركز الثالث، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من 15 مباراة في المركز التاسع .

ويتصدر سيراميكا المسابقة بـ32 نقطة من 15 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بـ 28 نقطة من 13 مباراة .

تقدم البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 11 سجله مصطفى شلبي بعد أن استفاد من ركلة حرة أرسلها أحمد مدبولي واستقبلها بوجه القدم على يمين الحارس محمد الشناوي. وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 80 بواسطة محمود حسن «تريزيجيه» بتسديدة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى عبد العزيز البلعوطي.