الشكوك تحاصر رونالدو

أكد لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، لم يحضر، الثلاثاء، إلى ناديه النصر مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمام الرياض، أمس.

وأوضح المصدر ذاته، أن مشاركة «الدون» في مواجهة الاتحاد ستتحدَّد خلال حصة الأربعاء في حال حضر البرتغالي إلى تدريب فريقه الرسمي.

وأشار إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، يشعر بالإحباط لعدم تلبية إدارة نادي النصر، المطالب الفنية التي تقدَّم بها خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف «الأصفر» في «الميركاتو الشتوي» الذي انتهى الإثنين.

من جانبه، أكد لـ «الرياضية» مصدرٌ نصراوي، أن تدريب الثلاثاء لم يكن رسميًّا للفريق، بل كان مخصَّصًا للاعبين المصابين لمواصلة جلساتهم العلاجية، ومَن يريد من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الرياض الخضوعَ لجلسات استشفائية.

وكانت وسائلُ إعلامٍ عالميةٌ وبرتغاليةٌ أفادت بأن رونالدو، قائد النصر، يعيش حالةً من الغضب على خلفية عدم إبرام النادي صفقاتٍ نوعيةً خلال السوق الشتوية التي أُغلقت أخيرًا، في الوقت الذي تعاقد فيه الهلال، الغريم التقليدي، مع صفقات مهمة، أبرزها استقطاب الفرنسي كريم بنزيما، وسايمون بوابري، وقادر ميتي.