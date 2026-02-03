رودجرز: هزمنا فريقا خطيرا.. والأحمد إضافة كبيرة

عدَّ الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الفوز على الخليج، الذي وصفه بالمنافس الخطير، خطوةً مهمةً لمواصلة مطاردة صدارة دوري روشن السعودي، مبديًا تحمُّسه لتدريب المدافع وليد الأحمد، القادم للتو من التعاون.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا الفوز 1ـ0 على الخليج، الثلاثاء، في الجولة الـ 20 من الدوري، قال المدرب: «سعيدٌ جدًّا بهذه النتيجة. خضنا لقاءً صعبًا أمام فريقٍ خطيرٍ، وخرجنا فائزين».

وأضاف: «كنا مطالبين بالركض كثيرًا، والقتال في هذه المباراة حتى نستطيع الفوز بنقاطها».

وتابع: «حققت ثمانية انتصاراتٍ مقابل تعادلين في عشر مبارياتٍ لي مع الفريق، وتمنَّيت الفوز بالعشر كلها».

وكشف عن سبب غياب البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، بالقول: «أجرينا له اختباراتٍ بدنيةً، ولم يكن جاهزًا بصورةٍ تامةً، ففضلنا إراحته، وسيكون متاحًا نهاية الأسبوع».

وأردف: «الكسار كان خير بديلٍ لكاستيلس، وخرج بشباكٍ نظيفةٍ، وسعيدٌ بمستواه، وهو لا يفرق كثيرًا عن الأساسي».

ورفض تضخيم مسألة الاكتفاء بهدفٍ واحدٍ قائلًا: «من الطبيعي تراجع الطاقة بسبب ضغط المباريات، ولا يمكنك تسجيل أهدافٍ غزيرةٍ في كل مرةٍ».

وأكمل: «الآن نحن على بُعد أربع نقاطٍ من المركز الأول، وسنستمر في القتال».

وعن المدافع وليد الأحمد، الذي جلس احتياطيًّا غداة قدومه من التعاون في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية، قال رودجرز: «متحمِّسٌ جدًّا لوجود لاعبٍ بمثل خصائصه في الفريق، ومتشوِّقٌ للعمل معه، وأريد مساعدة اللاعبين السعوديين، وليس الأجانب فقط».

وواصل: «هو يخدم طريقة لعبنا، خاصَّةً في الكرات الثابتة».

وحول تحدَّيات اللعب في شهر رمضان القريب، أوضح: «شهر رمضان ليس بجديدٍ علي، وأعرف طقوسه من خلال تدريبي لاعبين مسلمين في مسيرتي، وأنا أول مدربٍ يوقف مباراةً في تاريخ الدوري الإنجليزي حتى تتاح فرصة الإفطار للاعبين الصائمين، وكان ذلك في لقاءٍ بين ليستر سيتي وكريستال بالاس».

ورفع الفوز رصيد القادسية إلى 43 نقطةً، وظل رابعًا، بفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف الأهلي الثالث.