21 ميدالية سعودية في افتتاح بارالمبية غرب آسيا

انتزع فريق السعودية 21 ميداليةً بواقع تسع ذهبياتٍ، ومثلها من الفضة، وثلاث برونزياتٍ في منافسات اليوم الأول من الدورة البارالمبية الخامسة لغرب آسيا، التي افتُتحت رسميًّا الثلاثاء.

وحضر الافتتاح الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والدكتور عبد الرزاق بني رشيد، رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، وعبد الإله المقرن، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، في مجمع السلطان قابوس.

وطبقًا لحساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في منصة «إكس» جاءت أولى ميداليات فريق السعودية عبر علي النخلي في ألعاب القوى، إذ نال ذهبية سباق 400 متر T37 بزمن 56.38 ثانية، كما حقق الميدالية الذهبية لسباق 100 متر T37 بزمن 11.81 ثانية، بينما انتزع العدَّاء عبد الرحمن القرشي ذهبيتَي سباق 400 متر T53 بزمن 57.13 ثانية، و100 متر T53 بزمن 16.67 ثانية، فيما حصد البراء القرني ذهبيتَي سباق 400 متر T54 بزمن 51:82 ثانية، وسباق 100 متر T54 بزمن 15:18 ثانية.

ونال حيدر سلامي ذهبية رمي القرص F57 بمسافة 36.53، وحصل هاني النخلي على ذهبية دفع الجلة بمسافة 10.74 متر F33، وحقق ثامر الزهراني فضية سباق 400 متر T37 بزمن 56.98 ثانية، وحصد نور الصناع ذهبية سباق 100 متر T44 بـ 12.41 ثانية، وفضية سباق 400 متر T44 بـ 55.58 ثانية، وحقق فهد التركي فضية سباق 400 متر T53 بـ 01:01:87 دقيقة، وفضية سباق 100 متر T53 بـ 17.56 ثانية، ونال راضي الحارثي فضية رمي الصولجان F51 بمسافة 23.11 متر، ومحمد اليامي فضية سباق 100 متر T11 بـ 13.05 ثانية، وحصد جواد العلوي فضية سباق 100 متر T44 بـ 12:42 ثانية، وزياد آل خريب فضية دفع الجلة بمسافة 8.73 متر T11، وحصل جمعان الزهراني على فضية سباق 100 متر T54 بـ 15:60 ثانية، وبرونزية سباق 400 متر T54 بـ 55:73 ثانية، وحقق محمد اليامي برونزية رمي الرمح F11 بمسافة 27.65 متر، ونالت رباب السبهاني برونزية سباق 100 متر T11 بزمن 18:43 ثانية.