ديشامب: مبابي غير أناني.. والجري ليس مهمته

أكد ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، خلال مهرجان الصحافة الرياضية في مدينة لافال، أن المهاجم كيليان مبابي، ليس أنانيًّا، ولا يتوقَّع منه أن يجري 11 كيلومترًا على الأقل في كل مباراةٍ من أجل الفريق.

وأثناء محاضرته الافتتاحية حول علاقته بالإعلام، بعنوان «لا ينبغي للمدرب أن يقول ذلك»، ردَّ ديشامب على صحافي، أشار إلى أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، هو الوحيد في الفريق الذي لا يركض.

وقال المدرب ممازحًا: «هذا ينطبق بالفعل على حارس المرمى». مضيفًا: «هذا تحليلك أنت. لا أعتقد ذلك، حتى وإن كان بعض اللاعبين يجرون مسافةً أقل من غيرهم». وتابع: «إذا كنت تريد منه أن يجري 11 كيلومترًا على الأقل في كل مباراةٍ، فلا داعي لذلك، فهو لن يفعل».

في حين قال جاي ستيفان، مساعد ديشامب، الذي كان حاضرًا أيضًا على خشبة مسرح لافال: «يفعل مبابي الكثير، ويتميَّز بالجري عالي الكثافة. قد تُعجبك شخصيته، وقد لا تُعجبك، لكنَّ اللاعبين الشباب يعشقونه. قد تكون لديك صورةٌ نمطيةٌ عنه بأنه شخصٌ أناني ومنعزلٌ، وبالطبع يجب أن يكون المهاجم أنانيًّا أيضًا، لكنَّني أؤكد لك أنه داخل المنتخب الفرنسي، يتصرَّف بوصفه قائدًا».