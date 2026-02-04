دونيس: الخليج أرهقني بشدة.. والفوز على القادسية صعب

اعترف اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، بمعاناته من الإرهاق لمحاولته تحسين مستوى لاعبيه، مشيرًا إلى صعوبة التغلُّب على منافسٍ يملك إمكانات القادسية الذي فاز بمباراة الطرفين، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء، قال دونيس: «قدَّمنا أداءً مميَّزًا، واللاعبون أظهروا تركيزًا عاليًا».

وأضاف: «عندما تخوض مباراةً أمام لاعبين بهذه الجودة، يتوجَّب عليك اقتناص أي فرصةٍ، لكن كانت لدينا أخطاءٌ في التمريرة الأخيرة».

وتابع: «لم نسمح للقادسية بالضغط علينا، وفي الوقت ذاته من الصعب الفوز على فريقٍ يملك هذه الجودة العالية».

وأردف: «مرهقٌ بشدة لأنني أريد رفع مستوى الفريق، وفي الجولة الماضية تلقَّينا خسارةً سيئةً أمام الفيحاء، ونريد التحسُّن».

ولم يفز الفريق الشرقاوي في آخر أربع جولاتٍ، وتعادل مرَّةً واحدةً، وخسر ثلاث مبارياتٍ، مكتفيًا بالحصول على نقطةٍ من أصل 12 ممكنة.

ويحتل الخليج حاليًّا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.