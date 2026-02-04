«أخضر الهدف» يمطر شباك السوري بـ 10

تغلَّب يونس الصبحي، لاعب فريق السعودية، على اللبناني رضا SH6 بنتيجة 2ـ0 في منافسات الريشة الطائرة ضمن الدورة البارالمبية الخامسة لغرب آسيا، فيما دشَّن فريق السعودية لكرة الهدف مشاركته بالفوز على نظيره السوري 10ـ0 في لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات، الثلاثاء.

وفاز مهدي المكينة على العراقي حسين WH2 بنتيجة 2ـ1، كما تجاوز محمد العلي البحريني أحمد SL4 بنتيجة 2ـ0، وكسب يونس الصبحي الأردني سليمان SH6 بنتيجة 2ـ0، فيما خسر عصام بعيطي وماجد الصحفي من العراقيين محمد WH1 وزين العابدين SL3 بنتيجة 0ـ2.

وفي منافسات الزوجي، فاز السعودي يونس الصبحي والعراقي عماد SH6 على الأردني مصعب واللبناني رضا 2ـ0.

أمَّا في منافسات زوجي الكراسي، ففاز عصام بعيطي ومهدي المكينة على البحرينية ربى والإماراتية سهام SL3 بنتيجة 2ـ0، وتخطَّى المكينة الإماراتي محمد الزرعوني WH2 بنتيجة 2ـ0، بينما خسر بعيطي والمكينة أمام محمد جواد ومحمد كريم بالنتيجة نفسها.