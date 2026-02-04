سيدات العلا ينتزعن 4 ميداليات في «عربية الأندية»

حقَّق نادي العلا السعودي أربعَ ميدالياتٍ متنوعة في مسابقة المبارزة ضمن منافسات اليوم الأول لدورة الألعاب العربية لأندية السيدات «الشارقة 2026»، الثلاثاء.

وجاءت هذه الميداليات بواسطة ضي العميري التي حققت ذهبية سلاح الأبية، فيما نالت الحسناء الحماد ذهبية سلاح السيبر، وفازت عهد المعمر بفضية السيبر، ونالت فوزية الخيبري برونزية الأبية.

ويواصل فريق نادي العلا، الأربعاء، مشاركته في منافسات الفرق في أسلحة الشيش، والسيبر، والأبية. ومن المقرَّر أن تتوِّج اللجنة المنظِّمة الفائزات في منافسات مبارزة الفرق، والفائزات في الفردي.

يُذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تشهد مشاركة 560 لاعبةً، يُمثِّلن 36 ناديًا من 16 دولةً.