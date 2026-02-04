الشهري: هزمناهم بالكرات الطويلة

أوضح سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أنه لا يعلم شيئًا عن مستقبل الهولندي جورجينيو فينالدوم، مهاجم الفريق، وإن كان سيُجدِّد عقده مع النادي الشرقي أم لا.

وقال الشهري في مؤتمرٍ صحافي عقب الانتصار 1ـ0 على التعاون، الثلاثاء: «فينالدوم يملك خصائصَ مميَّزةً في تحركاته وتمركزه، كما يجيد اللعب في أكثر من مكانٍ. هو لاعبٌ محترفٌ، وأمام التعاون كان يستطيع تسجيل أكثر من هدفٍ».

وبشأن تجديد عقد اللاعب مع الاتفاق، أجاب: «حتى الآن لا أعلم شيئًا عن موضوع تجديد عقده مع النادي».

وأكد الشهري، أن اللاعبين طبَّقوا استراتيجيته في مواجهة التعاون بصورةٍ جيدةٍ، لا سيما الاعتماد على الكرات الطويلة خلف مدافعي المنافس.

وذكر: «المباراة لم تكن سهلةً. في الشوط الأول قدَّمنا مستوى مميَّزًا، وسنحت لنا بعض الفرص، لكنَّنا لم نستغلها. التعاون في جزئياتٍ من المباراة، قدَّم مستوى جيدًا، وفي الشوط الثاني، اعتمدنا على الكرات الطويلة، ونجحنا في تسجيل هدفٍ، وحافظنا على مرمانا».

واستطرد المدرب: «حقَّقنا الفوز، وهذا أمرٌ رائعٌ فمن المهم بعد الخسارة أن تعود وتنتصر».

واختتم حديثه بالقول: «الراحة بعد مباراة الأهلي كانت جيدةً بالنسبة لنا فقد استطعنا معالجة الأخطاء، وعملنا على وضع خططنا، ونسينا رباعية الأهلي بعد صافرة الحكم».