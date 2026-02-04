شاموسكا: استحوذنا وخسرنا.. والأرقام كشفت أفضليتنا

أرجع البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، الخسارة أمام الاتفاق، الثلاثاء، إلى عدم فاعلية الشق الهجومي، وضعف استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، مبينًا أن الانتدابات الجديدة السبب وراء ذلك.

وخسر التعاون 0ـ1 أمام مضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حسبَ إحصاءات اللقاء، كان أداؤنا أفضل من المنافس. نحن استحوذنا، وأتيحت لنا فرصٌ أكثر، لكننا لم نترجمها إلى أهدافٍ، ثم إن غياب عددٍ من اللاعبين كان مؤثِّرًا».

وأضاف: «اللاعبون، ظهر عليهم الإرهاق نتيجة ضغط المباريات. نحن نلعب مباراةً كل ثلاثة أيامٍ! كذلك هناك لاعبون جددٌ، تمَّ استقطابهم أخيرًا الأمر الذي أثَّر سلبًا في الجانب الهجومي للفريق».

واختتم المدرب البرازيلي حديثه بالتأكيد على أن الفريق استطاع تعويض عددٍ من اللاعبين البارزين والمهمِّين الذين غادروا النادي قائلًا: «خروج اللاعبين من الفريق جزءٌ من ثقافة النادي، وقد تمَّ تعويضهم بآخرين مميَّزين، وأثق في أن لديهم الدافع ليُشكِّلوا إضافةً جيدةً للفريق خلال ما تبقَّى من مباريات الدوري».