ناجلسمان: إصابة تيرشتيجن محبطة.. ولن نستعجل عودته

وصف يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، سقوط الحارس الدولي مارك أندريه تيرشتيجن في فخ الإصابة مجدَّدًا بـ «الأمر القاسي للغاية» قبل مباراتين تجريبيتين لـ «مانشافت» تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان في تصريحاتٍ صحافيةٍ لوكالة «إس آي دي» الألمانية، الثلاثاء: «إنه أمرٌ قاسٍ للغاية. لقد عاد للتو من إصابةٍ سابقةٍ، وكان يسير على الطريق الصحيح، وكنا نتطلَّع لعودته إلى المنتخب. في الوقت الجاري هناك أمرٌ واحدٌ يهمنا بأن يستعيد عافيته بهدوءٍ، ودون ضغطٍ. نحن جميعًا خلفه».

وأصيب تيرشتيجن، المعار من برشلونة إلى جيرونا، في فخذه خلال خسارة فريقه على ملعب ريال أفييدو 0ـ1 في الدوري الإسباني، السبت الماضي.

وسيغيب الحارس «33 عامًا» عن النافذة الدولية، نهاية مارس، والمباراتين التجريبيتين للمنتخب في مدينة بازل أمام سويسرا، وفي شتوتجارت أمام غانا، 27 و30 من الشهر ذاته، وهما آخر اختبارين قبل إعلان القائمة النهائية للمونديال.

وأضاف ناجلسمان: «الآن علينا أن نتخلَّى عنه مرةً أخرى، لكن بالنسبة لمارك شخصيًّا، هي انتكاسةٌ، تؤلمه أكثر».

ولا تزال مدة غياب الحارس الدقيقة غير مؤكَّدةً، إذ أوضح النادي الإسباني في بيانٍ، الإثنين، أن «مارك سيخضع لمزيدٍ من الفحوصات الطبية لتأكيد التشخيص، وتحديد مدة غيابه».

وبعد موسمين، تخللتهما إصاباتٌ خطيرةٌ، وجد تيرشتيجن نفسه خارج حسابات برشلونة، إذ بات يُنظَر إليه بوصفه خيارًا ثالثًا خلف خوان جارسيا، والبولندي فويتشيك تشيزني، لذا أعير إلى جيرونا من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر استعدادًا لكأس العالم.

وأصبح مارك الحارس الأول للمنتخب الألماني بعد أعوامٍ طويلةٍ خلف مانويل نوير الذي اعتزل عقب نهاية يورو 2024. وفي غيابه، يشغل أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، مركزه في المرمى، فيما تطالب بعض الأصوات بعودة نوير إلى الحراسة.