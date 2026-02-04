زيارات ميدانية ترسم ملامح إعداد الأخضر

أنهى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، المرحلة الأولى من برنامج الزيارات الميدانية إلى أندية دوري روشن السعودي ضمن برنامج الإعداد المبكِّر لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.

وشملت المرحلة الأولى زيارة أندية القادسية، والتعاون، والاتحاد، والأهلي، والنصر، والهلال، وستُستَكمل الزيارات إلى بقية الأندية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة عملٍ متكاملةٍ، تستهدف تعزيز التكامل والشراكة الفنية بين المنتخب والأندية، طبقًا لما كشف عنه الموقع الرسمي للاتحاد السعودي.

واستعرض المدرب الفرنسي خلال الزيارات مستهدفات مشاركة الأخضر في كأس العالم 2026، والأدوار التكاملية المطلوبة من الأندية في المواءمة مع الجهازَين الفني والإداري للمنتخب، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأكد رينارد حرص الجهاز الفني على متابعة أدق التفاصيل المتعلقة باللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب، سواء على المستوى اللياقي، أو الفني، أو المؤشرات البدنية، إضافةً إلى الالتزام ببرامجَ متكاملةٍ، تشمل معدلات النوم، والتغذية، والتكوين العضلي، في إطار منهجيةٍ علميةٍ، تهدف إلى رفع جودة الإعداد.

من جانبه، أثنى ياسر المسحل على تعاون الأندية ومجالس إداراتها وأجهزتها الفنية والإدارية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس وعيًا مؤسسيًّا بأهمية العمل المشترك، ويُجسِّد نهج الاتحاد الجديد القائم على التكامل، ومشاركة أصحاب المصلحة بما يخدم المنتخبات الوطنية، ويدعم حضورها التنافسي في المحافل الدولية.

وذكر المسحل، أن هذه الزيارات تأتي ضمن منهجية عملٍ، تهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والطبية بين الاتحاد والأندية، بما يضمن اتخاذ القرارات الفنية وفق معاييرَ دقيقةٍ، تخدم مصلحة اللاعب والمنتخب في آنٍ واحدٍ.