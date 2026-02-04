«حزام السعودية» تنطلق بمشاركة 246 لاعبا

تنطلق بطولة «حزام السعودية» للملاكمة، الأربعاء، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للملاكمة، للمرة الأولى، بمشاركة 246 لاعبًا ولاعبةً من مختلف مناطق البلاد.

وتجري منافسات البطولة على مدى أربعة أيامٍ في نادي مايك تايسون بمنطقة البوليفارد في الرياض، وتشمل الفئات السنية المختلفة «رجال وسيدات» بهدف رفع مستوى الأداء الفني، واكتشاف المواهب الواعدة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تأتي البطولة ضمن بطولات الاتحاد السعودي للملاكمة بعد تنظيم بطولاتٍ تأهيليةٍ، أسفرت عن تأهل اللاعبين واللاعبات للمشاركة ونيل الأحزمة حيث يُمثِّل المشاركون 46 ناديًا من أنحاء السعودية.

وتهدف «حزام السعودية» إلى تعزيز قاعدة الممارسين من الرجال والسيدات، ورفع مستوى التنافس الفني، ودعم برامج التأهيل، إلى جانب رصد العناصر المميزة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتُعد البطولة إحدى المحطات المهمة ضمن برنامج فعاليات الاتحاد السعودي للملاكمة، وتسهم في تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.