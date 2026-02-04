بنزيما وثيو.. زمالة قديمة يجدّدها الهلال

أعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم وصل حبل الزمالة بين الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، ومواطنه كريم بنزيما، رأس الحربة، بعدما ضمَّ الأخير إلى صفوفه، الإثنين، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

وحسبَ الموقع الرسمي للهلال، جاء التعاقد بصيغة الانتقال الحر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين اللاعب والاتحاد، ناديه السابق.

ومن بين عناصر القائمة الهلالية، لا يوجد لاعبٌ سبق له مزاملة بنزيما سوى هيرنانديز.

ولعب الفرنسيان سويًّا في ريال مدريد الإسباني، وأيضًا في منتخب بلادهما، الذي اعتزل بنزيما تمثيله منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوامٍ.

وارتدى المهاجم العالمي قميص ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى 2023 قبل قدومه إلى الملاعب السعودية.

وأثناء تلك التجربة الطويلة، تصادف وجود هيرنانديز في العملاق الإسباني موسم 2017ـ2018.

وخلال ذلك الموسم تشاركا الملعب في 15 مباراةً، لم تشهد أي منها صنع أحدهما هدفًا للآخر.

أما مع المنتخب الفرنسي، فلعبا سويًّا ست مبارياتٍ، إحداها نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي فاز فيه «الديوك» على إسبانيا 2ـ1، ليظفروا باللقب.

وصنع هيرنانديز هدفًا لبنزيما خلال مباراةٍ، فازت فيها فرنسا على كازاخستان 8ـ0، بتاريخ 13 نوفمبر 2021، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وفي المجمل، جمعت 21 مباراةً بين اللاعبين الاثنين، وسيتضاعف العدد بعد انضمام بنزيما إلى الهلال.