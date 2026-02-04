لوكمان: صنع الفارق مهمتي في أتلتيكو

قدَّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، مهاجمه النيجيري الجديد أديمولا لوكمان للجماهير ووسائل الإعلام حيث ارتدى القميص رقم 22 بعد خوضه أول حصةٍ تدريبيةٍ مع الفريق.

وعبَّر لوكمان، القادم من بولونيا الإيطالي، عن فخره بهذه الخطوة، قائلًا في تصريحاتٍ صحافيةٍ: «سعيدٌ للغاية. الحقيقة، هو نادٍ كبيرٌ، وأنا محظوظٌ للغاية، وأشعر بفخرٍ كبيرٍ».

وكشف مهاجم منتخب نيجيريا عن إجراء محادثةٍ إيجابيةٍ مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، قبل قدومه إلى النادي، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع الشخص الذي ستعمل معه يوميًّا، كما أكد جاهزيته التامة للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة.

وذكر اللاعب، أن مسيرته المتنوعة ساعدته في تطوير أسلوبه، وتعلُّم ثقافاتٍ كرويةٍ مختلفةٍ.

وعن الإضافة التي سيُقدمها لأتلتيكو، أوضح أن أسلوبه يعتمد على الديناميكية والسرعة، مشدِّدًا على أنه سيحاول صنع الفارق في اللحظات الحاسمة، وهو ما يحبه، والأهم هو مساعدة الفريق.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، أن لوكمان ضحَّى بمبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ من أجل الانتقال إلى أتلتيكو، وقد ردَّ على ذلك بأن سعادته بالوجود في النادي، واللعب في الدوري الإسباني، كانا الدافع الأكبر وراء قراره، واصفًا تمثيله أتلتيكو بالمسؤولية الكبيرة، والسرور في آنٍ واحدٍ.