قضية دولة.. الأرجنتين تخطط على إعادة ميسي

أطلق القائمون على كرة القدم الأرجنتينية مشروعًا، وُصِفَ بأنه «قضية دولة»، يهدف إلى إعادة ليونيل ميسي، قائد المنتخب، إلى نادي نيولز أولد بويز في 2027 لتمكينه من إنهاء مسيرته الأسطورية في مدينته روزاريو حيث بدأت رحلته مع الكرة.

وأكد خوان مانويل مدينا، نائب رئيس نادي نيولز أولد بويز، أن العمل جارٍ حاليًّا لضمان عودة ميسي في النصف الأول من 2027، موضحًا أن المشروع يتجاوز حدود النادي، ليشمل مدينة روزاريو ومقاطعة سانتا في والاتحاد الأرجنتيني للعبة.

وتعتمد الخطة على استثمار الزخم العاطفي الذي سيعقب كأس العالم 2026، وتتضمَّن توفير تدابيرَ أمنيةٍ غير مسبوقةٍ، وتطوير البنية التحتية المحلية لتوفير الضمانات اللازمة لعائلة ليونيل ميسي للاستقرار مجدَّدًا في الأرجنتين.

ويستهدف نيولز أولد بويز استعارة ميسي لمدة ستة أشهرٍ تقريبًا قبل عودته إلى نادي إنتر ميامي لإكمال عقده الذي ينتهي في 2028، ما يتيح له تحقيق حلم ارتداء قميص الفريق الذي بدأ فيه مشواره، في منافسةٍ رسميةٍ دون كسر ارتباطاته التجارية والرياضية في الولايات المتحدة، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، الثلاثاء.