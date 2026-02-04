المرة التاسعة.. أرسنال إلى نهائي «كاراباو»

فرض فريق أرسنال الأول لكرة القدم نفسه طرفًا أوَّلَ في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد أن كرَّر تفوقه على تشيلسي في «ديربي لندن» ضمن مواجهات نصف النهائي على ملعب «الإمارات»، الثلاثاء.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 90+7 ليسجل هدفًا قاتلًا، حمل توقيع الألماني كاي هافيرتز. وكان «المدفعجية» تفوقوا في مباراة الذهاب 3ـ2.

وتعدُّ هذه المرة التاسع في تاريخ النادي اللندني التي يبلغ فيها نهائي بطولة «كاراباو». وسبق له التتويج بالبطولة عامي 1987- 1993، وأخفق في تحقيق اللقب 6 مرات.

وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل في إياب الدور نصف النهائي الثاني من البطولة.

يذكر أن مانشستر سيتي تفوق ذهابًا على نيوكاسل بنتيجة 2ـ0.