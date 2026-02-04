أرسنال يعبر

تأهل فريق أرسنال الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية عقب تجديد فوزه على ضيفه تشيلسي في «ديربي لندن» 1ـ0 على ملعب الإمارات، الثلاثاء، بعد أن تغلَّب عليه 3ـ2 في ستامفورد بريدج (الوكالات)