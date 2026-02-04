ميلان يعاقب بولونيا بثلاثية

تغلَّب فريق ميلان الأول لكرة القدم على مضيفه بولونيا 3ـ0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ورفع ميلان، بهذه النتيجة، رصيده إلى 50 نقطةً في المركز الثاني بفارق خمس نقاطٍ خلف جاره إنتر المتصدر. أمَّا بولونيا العاشر، فتجمد عند 30 نقطةً بعد أن تلقَّى الخسارة التاسعة الموسم الجاري.

وافتتح الإنجليزي روبن لوفتوس التسجيل في الدقيقة 20، وأضاف الفرنسي كريستوفر نكونكو الثاني من ركلة جزاءٍ قبل ست دقائق من نهاية الشوط ‌الأول ⁠بعد أن ‌عرقله فيدريكو رافاليا، حارس مرمى الفريق المضيف، واختتم مواطنه أدريان رابيو الثلاثية «48» إثر استغلال خطأ دفاعي.

وكان نكونكو قريبًا من تسجيل الهدف الرابع عندما وجد نفسه في وضع انفرادٍ بالمرمى بعد دقائق قليلةٍ، لكن هذه المرة نجح رافاليا في إبعاده عندما حاول الالتفاف حوله.

وحظي بولونيا بفرصةٍ نادرةٍ عقب مرور عشر دقائق من الشوط ‌الثاني عندما حصل نيكولو كاسالي على كرةٍ سانحةٍ للتسجيل، لكنَّه أخطأ التسديد تمامًا في لحظةٍ، لخَّصت الليلة بالنسبة إلى الفريق المضيف.

وخسر ميلان مباراةً واحدةً فقط من أصل 23 في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، ولم يبدُ أنه سيفقد نقاط ⁠هذه المباراة حيث كان متقدمًا منذ البداية، وخلق فرصًا ممتازةً قبل أن ‌يكسر حالة الجمود.