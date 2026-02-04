برشلونة يقصي قاهر الريال.. ويطير إلى نصف النهائي

أقصى فريق برشلونة الأول لكرة القدم مضيفه ألباسيتي بالفوز عليه 2ـ1، الثلاثاء، وضرب موعدًا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقدم برشلونة، حامل اللقب، بهدفٍ لجناحه لامين يامال في الدقيقة 39 بعد أن تلقَّى كرةً من الهولندي فرنكي دي يونج، وعزَّز الأوروجوياني رونالد أراوخو، قلب الدفاع، النتيجة بهدفٍ ثانٍ مستفيدًا من تمريرة الإنجليزي ماركوس راشفورد «56».

وقلَّص ألباسيتي، من الدرجة الثانية، الذي فجَّر مفاجأةً من العيار الثقيل بإقصاء ريال مدريد من دور الـ 16، الفارق قبل صافرة النهاية برأسيةٍ من خافي مورينو «87»، وكاد أن يفرض التمديد لولا إنقاذ جيرارد مارتن الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وزجَّ الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة «متصدر الدوري»، بتشكيلةٍ مدججةٍ بالنجوم، غاب عنها البرازيلي رافينيا للإصابة خوفًا من تكرار إنجاز ألباسيتي، الذي فاز على الريال 3ـ2 في أولى مباريات ألفارو أربيلوا، المدرب الجديد للفريق العاصمي، بعد رحيل تشابي ألونسو.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي، الأربعاء، بمواجهةٍ تجمع فالنسيا مع أتلتيك بلباو، وألافيس مع ريال سوسيداد، وتختتم، الخميس، بلقاء ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.