أول مغربي بعد رحيل حمد الله.. الاتحاد يعلن ضم النصيري ومغادرة كانتي

أعلنت شركة نادي الاتحاد، صباح الأربعاء، التعاقد رسميًّا مع المهاجم المغربي يوسف النصيري من فنربخشة التركي، فضلًا عن بيع عقد الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط، الذي انتقل إلى الطرف الآخر.

وأفاد بيانٌ على حساب النادي في منصة «إكس»: «وافق نادي الاتحاد على بيع المدَّة المتبقية من عقد نجولو كانتي، مثمِّنًا له الفترة التي قضاها مع الفريق، وساهم خلالها في تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الاحترافية المقبلة».

وبعد قليلٍ، نشر الحساب ذاته مقطعًا ترويجيًّا بالذكاء الاصطناعي، كشف من خلاله عن التعاقد مع النصيري.

ولم يحدِّد بيان الاتحاد اسم النادي الذي باع إليه عقد كانتي، لكنْ فنربخشة هو مَنْ نوَّه لاحقًا إلى الصفقة.

وكتب النادي التركي تغريدة مقتبسًا فيها البيان السابق، الذي كان اتهم فيه الاتحاد بتعطيل الصفقة، وجاء فيها: «هناك دماءٌ وعرقٌ ودموعٌ، لكن الاستسلام ليس ضمن قاموسنا».

وأتمَّ الطرفان الصفقة المزدوجة بعد ساعاتٍ من إصدار النادي التركي ذلك البيان متهما الاتحاد بالتسبب في تعطيلها.

ورغم إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية لأندية دوري روشن السعودي، في الـ 12:00 من مساء الإثنين، استطاع الاتحاد إكمال الصفقة خلال اليوم التالي.

ورحل كانتي عن الاتحاد بعد اللعب بقميصه منذ صيف 2023 الذي شهد قدومه من تشيلسي الإنجليزي.

وخلال تجربته مع الفريق، لعب الفرنسي 105 مباريات، وسجَّل عشرة أهدافٍ، وصنع 11 أخرى، وتوِّج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وأصبح الاتحاد المحطة الخامسة في مسيرة النصيري بعد ملقة، وليجانيس، وإشبيلية، الثلاثي الإسباني، وفنربخشة الذي انضم إليه صيف 2024.

وخاض المهاجم المغربي، البالغ من العمر 28 عامًا، 79 مباراةً بألوان الفريق التركي، وسجَّل 38 هدفًا، وقدم ثماني تمريراتٍ حاسمة.

وشارك النصيري أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية على أرضه، وخسر المباراة النهائية أمام السنغال بهدفٍ نظيفٍ.

ولعب المغربي 92 مباراةً دوليةً، وسجَّل 25 هدفًا، أغلاها، فاز به «أسود الأطلس» على البرتغال لحساب ربع نهائي كأس العالم «قطر 2022»، ليتأهل إلى دور الأربعة في سابقةٍ إفريقيةٍ وعربيةٍ.

وخلال حقبة دوري المحترفين، التي بدأت صيف 2008، ارتدى خمسة مغاربة قميص الاتحاد، وبات النصيري سادسهم.

ويسير النصيري على درب مواطنيه في الاتحاد هشام بوشروان، وفوزي عبد الغني، ومروان دا كوستا، وكريم الأحمدي، وأخيرًا عبد الرزاق حمد الله الذي لعب للفريق من 2021 وحتى 2024.

وقبل حقبة «المحترفين»، كان المهاجم المغربي أحمد بهجا من أشهر اللاعبين الأجانب الذين دافعوا عن ألوان الفريق الجدَّاوي.

ويأتي انضمام النصيري إلى «النمور» بعد 24 ساعةً من إنهاء العلاقة التعاقدية مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انتقل إلى الهلال.