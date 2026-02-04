بثلاثية رين.. مرسيليا إلى ربع النهائي

بلغ فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس المحلية بفوزه على ضيفه رين 3ـ0، الثلاثاء، على ملعب فيلودروم.

وافتتح مرسيليا التسجيل مبكِّرًا عبر أمين جويري في الدقيقة 2، وعزَّز المهاجم الإنجليزي مايسون جرينوود النتيجة بالثاني «46»، وأضاف الجابوني بيار إيميريك أوباميانج «83» الثالث.

ويعاني مرسيليا على صعيد النتائج حيث خرج أخيرًا من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام كلوب بروج البلجيكي 0ـ3 قبل أن يسقط في فخ التعادل في الدوري أمام باريس أف سي 2ـ2.

وتحقَّق الفوز في الكأس دون أن تتلقَّى شباك النادي الجنوبي أي هدفٍ، وهو أمرٌ نادرٌ حصوله الموسم الجاري، ليبلغ رجال المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي ربع النهائي.

كذلك منح هذا الفوز بعض الهدوء لمرسيليا قبل مواجهة باريس سان جيرمان، متصدر الدوري، الأحد، على ملعب حديقة الأمراء.

وفي مباراةٍ أخرى، جمعت فريقين من الدرجة الثانية، فاز ريمس على لومان 3ـ0، تناوب على تسجيلها البلجيكي تيو ليوني في الدقيقتين 38 و71، والبديل ياسين بن حطاب «84».

وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي، الأربعاء، فيلعب لوريان مع باريس أف سي، ونيس مع مونبيلييه، وليون مع لافال، وتولوز مع أميان، وتروا مع لنس، ويُختتم، الخميس، بلقاء ستراسبورج مع موناكو.