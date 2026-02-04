تخطى سانت باولي.. ليفركوزن يفوز ببطاقة المربع الذهبي

تأهل فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية بعد تخطيه سانت باولي 3ـ0 في ربع النهائي، الثلاثاء.

وسجل الفرنسي مارتن تيرييه الهدف الأول من داخل منطقة الجزاء بعد أن حضَّر الكرة لنفسه، وسددها إلى أقصى الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 31.

وكسر التشيكي باتريك شيك صيامه عن التهديف لخمس مبارياتٍ، وأحرز الهدف الثاني في المباراة، والثاني له في آخر 11 لقاءً بتسديدةٍ من لمسةٍ واحدةٍ إثر عرضية الإسباني أليكس جارسيا «63». وأنهى البديل يوناس هوفمان الأمور بالثالث بتصويبةٍ من داخل المنطقة بعد عرضية الإسباني أليخاندرو جريمالدو «90+2».

وفي وقتٍ يبدو فيه أن حظوظ ليفركوزن في المنافسة على لقب الدوري قد انتهت بابتعاده عن بايرن ميونيخ المتصدر والمتعثر في آخر مباراتين بـ 16 نقطةً، يأمل حامل لقب الكأس والدوري موسم 2023ـ2024 أن يضع كأسًا ثالثةً في خزائنه بعد الأولى عام 1993.

كذلك لا يزال ليفركوزن يأمل مواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث يخوض الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي أمام أولمبياكوس اليوناني.

أمَّا سانت باولي، فتتواصل معاناته بعد خسارته للمرة الرابعة في سلسلةٍ من سبع مبارياتٍ، لم يذق فيها طعم الفوز، ويحتل المركز الـ 17 قبل الأخير، وسيواجه ليفركوزن مجدَّدًا، 14 فبراير الجاري، بعد أن خسر أمامه على أرضه 1ـ2 ذهابًا.

وتُستكمل مباريات ربع النهائي بمواجهات هولشتاين كيل مع شتوتجارت، حامل اللقب، وهيرتا برلين مع فرايبورج، وبايرن ميونيخ، بطل الدوري، مع لايبزيج.