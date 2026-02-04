انطلاق النسخة الدولية من معسكر «الابتكار الإعلامي»

انطلقت النسخة الدولية الثانية من معسكر الابتكار الإعلامي «SAUDI MIB» ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2026 المنظم في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري، وسط أجواء تنافسية ورؤى إبداعية للمشاركين المتأهلين إلى المراحل النهائية، لاستعراض المشاريع الإعلامية المبتكرة بالذكاء الاصطناعي محليًا وعالميًا.

وشهد اليوم الأول مشاركة 21 مشروعًا من المتأهلين إلى المرحلة النهائية، وبعد تقييم جودة الأفكار اختارت منهم لجنة التحكيم 5 أعمال فقط للتنافس على الفوز بالجائزة التي يعلن عنها في اليوم الختامي للمنتدى، فيما عرضت الفرق الأخرى المرشحة لهذه المرحلة أعمالها في اليوم الثاني.

ويجمع معسكر الابتكار الإعلامي «SAUDI MIB» الأعمال الإبداعية من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا سواء الأفراد أو الفرق بحيث يتكون الفريق الواحد من 3 إلى 6 أعضاء.

ومعسكر الابتكار الإعلامي «SAUDI MIB» هو مبادرة من المنتدى السعودي للإعلام تهدف إلى دعم الابتكار في المجال الإعلامي وتمكين المواهب السعودية والعالمية من تطوير حلول ومشاريع إبداعية قائمة على الذكاء الاصطناعي تسعى من خلاله إلى إثراء المشهد الإعلامي بمخرجات حديثة.

وفي نسخته الدولية يعزز معسكر الابتكار الإعلامي «SAUDI MIB» مكانة السعودية كمركز عالمي لصناعة الإعلام المبتكر، إذ يستهدف الشركات التقنية الناشئة المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية داخليًا وخارجيًا، وكذلك الأفراد المهتمين بالإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويشمل البرنامج ثلاثة مجالات هي: الصحافة المعززة بالذكاء الاصطناعي وكيفية توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل الصحافي الاستقصائي من خلال تحليل البيانات الضخمة وكشف الأنماط الخفية والزيف الإعلامي، وكذلك صناعة المحتوى الذكي بجميع أشكاله من الفيديوهات والبودكاست والتصاميم التفاعلية عبر أدوات ذكية تسرع عمليات التحرير والإنتاج وتثري جودة المخرجات، إضافة إلى المذيع الافتراضي الذكي عبر تصميم وتطوير مذيع افتراضي لتوليد وتحرير وتقديم المحتوى الإخباري من مصادر موثوقة بأسلوب مرئي وسمعي يحاكي أداء المذيعين الحقيقيين.