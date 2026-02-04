أمير الأحساء يفتتح «ليالي القيصرية»

افتتح الأمير ‫سعود بن طلال،‬ محافظ الأحساء‬، مهرجان «ليالي القيصرية 2026» بمقر السوق التاريخي في الهفوف، الثلاثاء.

وتجوّل محافظ الأحساء في أروقة السوق، مطّلعًا على الفعاليات المصاحبة التي تنوّعت بين الفنون الشعبية والعروض، والجلسات المجتمعية، والألعاب التراثية، إلى جانب تجارب تفاعلية وأنشطة ترفيهية موجهة للعائلات والشباب، جسّدت الموروث الشعبي الأحسائي.

‏ وأكد الأمير سعود بن طلال أن ما يحظى به القطاع الثقافي والتراثي من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ أسهم في تحويل المواقع التاريخية إلى منصات نابضة بالحياة، مشيرًا إلى أن مهرجان «ليالي القيصرية» يعزز الهوية الوطنية ويربط الأجيال الحديثة بتاريخ الأحساء العريق.

‏ وأوضح محافظ الأحساء أن سوق القيصرية يُعد أحد أبرز المعالم التاريخية في المحافظة، ويمتد تاريخه نحو 200 عام، مشكّلًا قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية راسخة، مؤكدًا أن المهرجان سيسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة الأحساء وجهةً ثقافية وسياحية محليًا ودوليًا.

‏ ويقدّم المهرجان برنامجًا متكاملًا يشمل مسارات سياحية داخل السوق، وعروضًا مسرحية تحاكي الحياة التجارية القديمة، وورش عمل فنية وحرفية للأطفال والشباب، تهدف إلى نقل المهارات التراثية للأجيال الجديدة وتعزيز استدامة الحرف اليدوية، لتكون الثقافة التراثية تجربة حيّة وممتدة لجميع الزوار.