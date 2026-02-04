بنزيما: الهلال يشبه الريال.. تعرفون عقليتي وهدفي البطولات

شبّه النجم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثًا إلى نادي الهلال فريقه بريال مدريد الإسباني، الذي لعب له من قبل.

وقال بنزيما في تصريحات إعلامية بعد أول تدريب له بالقميص الأزرق: «سبق أن واجهت الهلال عندما كنت في مدريد، ولم تكن مباراة سهلة أبدًا، كانت مواجهة قوية ولدي ذكريات جيدة عنها. واليوم أنا سعيد لأنني أصبحت لاعبًا في نادي الهلال».

وأضاف: «كنت أحب هذا الفريق منذ زمن وكل شيء يسير على ما يرام، فالجماهير رائعة، والفريق يلعب بشكل جيد ولديهم لاعبون مميزون وعقلية احترافية ومنهجية عمل قوية».

وشدد بنزيما على سعادته مع الهلال، وقال: «أشعر بشعور رائع، أنا سعيد جدًا بوجودي هنا بعد أول حصة تدريبية لي مع الفريق ومع المدرب وفخور وسعيد أيضًا بأن أكون جزءًا من هذا الفريق. إنه فريق عظيم وله تاريخ كبير، لقد حققوا الكثير من البطولات، وهو يشبه ريال مدريد هنا في آسيا».

وكشف بنزيما حجم إصراره للظهور بمظهره المعروف مع الهلال، بالقول: «رسالتي واضحة، أنتم تعرفون عقليتي، لدي الكثير من الطموح وسأعمل بجد وسأقدم كل ما لدي في الملعب لمساعدة هذا الفريق. وإن شاء الله سنحقق البطولات، لأن الشيء المهم بالنسبة لي هو الفوز بالألقاب. وكما قلت، لدينا فريق جيد وجمهور رائع، وبالعمل معًا إن شاء الله سنحقق ذلك».

وانضم كريم بنزيما، الفائز بلقب دوري روشن السعودي، إلى صفوف نادي الهلال قادمًا من الاتحاد في صفقة انتقال حر الإثنين الماضي.

ووقع بنزيما عقدًا لمدة عام ونصف العام مع متصدر دوري «روشن»، الذي يتربع على قمة الجدول بفارق نقطة واحدة عن نادي النصر.

وشارك بنزيما إجمالًا في 64 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل 38 هدفًا، منها 8 أهداف خلال 14 مباراة خاضها الموسم الجاري.

ويظهر النجم الفرنسي رسميًا مع فريقه الجديد الخميس المقبل أمام الأخدود، صاحب المركز قبل الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 21 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.