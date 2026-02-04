اختبارات طبية تحدد مصير ديميرال

يُجري التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الذي يعاني من إصابة عضلية، الأربعاء، فحوصات ستحدد إمكانية مشاركته من عدمها أمام الحزم، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض المدافع التركي للإصابة في مباراة فريقه أمام الخليج ضمن الجولة الـ 17 وتغيّب إثرها عن مواجهات نيوم والاتفاق والهلال.

وأوضح المصدر نفسه أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الجداوي قرر الاستعانة بخدمات محمد عبد الرحمن في القائمة الأساسية أمام الحزم عوضًا عن الموقوف علي مجرشي بالبطاقة الحمراء في مباراة الجولة الماضية أمام الهلال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر من 13 انتصارًا وخمسة تعادلات وخسارة واحدة.