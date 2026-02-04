الجولة الـ 20.. رابع أقل جولات المحترفين تهديفيّا

سجلت الجولة الـ 20 من منافسات دوري روشن السعودي الموسم الجاري رابع أقل الجولات تسجيلًا للأهداف منذ انطلاقة دوري المحترفين 2008ـ2009.

وكانت أولى الجولات التي شهدت تسجيل أهداف قليلة في النسخة الأولى من الدوري 2008ـ2009 في الجولة الـ 23 بعد أن أحرزت الفرق المشاركة في تلك النسخة سبعة أهداف فقط. وفي الموسم الذي يليه شهدت الجولة الـ 19 تسجيل ثمانية أهداف فقط.

وفي موسم 2013ـ2014 شهدت الجولة الخامسة تسجيل ثمانية أهداف فقط. وفي الجولة الماضية من الدوري خرجت بتسعة أهداف فقط. وفي موسم 2011ـ2012 وموسم 2016ـ2017 في الجولتين الثالثة والتاسعة شهدتا تسجيل 10 أهداف فقط.

وشهدت الجولة الماضية تسع مباريات، وخرجت مواجهتان منها بالتعادل السلبي بعد انتهاء لقاء الهلال والأهلي وضمك والخلود دون أهداف، فيما تغلب النصر على الرياض بهدف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها فاز القادسية على الخليج، والاتفاق على التعاون، والاتحاد على النجمة، والشباب على الفيحاء، وتعادل بهدف لمثله الفتح والحزم، وأيضًا الأخدود ونيوم.