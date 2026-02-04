6 ينصّبون ماني «نجم الجولة»

اقتنص السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، لقب «نجم الجولة»، الذي تمنحه «الرياضية» بعد كل أسبوع من دوري روشن السعودي بناءً على غلبة اختيارات كوكبةٍ من المدربين السعوديين والأجانب.

وأجمع ستة مدربين من أصل ثمانية، استطلعت «الرياضية» آراءهم، على اعتبار ماني نجمًا للجولة الـ 20.

وقاد السنغالي فريقه إلى الفوز على الرياض بهدف دون مقابل، الإثنين الماضي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

ووقع اختيار السداسي خالد القروني وفوزي الشهري والمصري حلمي طولان والبحريني خالد جاسم والأردني عثمان الحسنات والبوسني روسمير تسفيكو على النجم السنغالي.

واختار التونسي فتحي الجبال الإسباني ألفارو ميدران نجمًا للجولة، فيما رفض السعودي يوسف عنبر اختيار أي لاعب في الجولة.

ولعب ماني الموسم الجاري مع النصر في جميع المسابقات 20 مباراة، سجل سبعة أهداف وأسهم في صناعة ستة أهداف.