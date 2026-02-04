نيفيش.. التجديد الثالث في الهلال

أعلن نادي الهلال تجديد عقد الدولي البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2029، حسب ما نشره في حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، الأربعاء.

ويعد الدولي البرتغالي اللاعب الثالث الذي تجدد معه إدارة النادي العاصي الموسم الجاري بعد تجديد عقد الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط حتى 2028، والمغربي ياسين بونو، حارس المرمى إلى 2028.

وكانت «الرياضية» قد أشارت في 11 نوفمبر الماضي إلى اتفاق مسؤولي النادي العاصمي مع الدولي البرتغالي على تجديد عقده.

وشهد ملف النجم البرتغالي مفاوضات هلالية واسعة ومستمرة خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم الاتفاق بشكل رسمي، ودخل اللاعب يناير الماضي الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي.

وانضم البرتغالي إلى الهلال لمدة ثلاثة أعوام في يونيو 2023 في صفقة انتقال من ناديه السابق وولفرهامبتون الإنجليزي.

ومثَّل نيفيش الأزرق العاصمي منذ انضمامه في 115 مباراة سجَّل خلالها 18 هدفًا وصنع 30.

وبدأ النجم البرتغالي مسيرته في الفئات العمرية لنادي بورتو البرتغالي قبل الوصول إلى الفريق الأول عام 2014 حتى 2017 عندما انضم إلى صفوف النادي الإنجليزي ومنه للهلال.

شرح:

روبن نيفيش لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم مع كريم بنزيما، الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ الهلال)