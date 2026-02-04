6 انتصارات ترجح كفة نيوكاسل أمام مانشستر سيتي

يتقدم فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم بفارق 6 انتصارات من مجمل 20 مواجهة مباشرة في الأدوار الإقصائية أمام مانشستر سيتي قبل أن يحل ضيفًا على السماوي، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتاريخيًا، فاز نيوكاسل 13 مرة، مقابل 7 انتصارات للسيتي، وسجل «الماكبايس» 32 هدفًا، مقابل 21 للأزرق.

ولم يفشل مانشستر سيتي في بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية إلا مرة واحدة فقط في ست مرات فاز خلالها بمباراة الذهاب بقبل النهائي، وذلك حين خسر أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد في موسم 2009ـ2010.

ويتطلع الآن فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي يمتلك 8 ألقاب في المسابقة، لتحقيق لقبه الأول بكأس الرابطة منذ موسم 2020ـ2021، حيث لا يتفوق عليه في عدد مرات الفوز بالبطولة، سوى ليفربول، الذي حمل كأس المسابقة 10 مرات.

ويمتلك مانشستر سيتي سجلًا رائعًا أمام نيوكاسل في مبارياتهما الأخيرة، حيث فاز بجميع مبارياته الـ11 الماضية، التي جمعته مع الفريق الملقب بـ«الماكبايث»، وشهدت تسجيل لاعبيه 37 هدفًا، مقابل 3 أهداف فقط منيت بها شباك الفريق، بما في ذلك الفوز الساحق بنتيجة 4ـ0 في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير2025.

ويواجه نيوكاسل تحديًا كبيرًا في اللقاء، لا سيما بعد تلقيه 17 خسارة في آخر 18 مباراة مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بجميع البطولات، ولم يحقق سوى فوز واحد على هذا الملعب خلال الـ22 عامًا الماضية، وكان هذا الفوز الوحيد في كأس الرابطة عندما انتزع فوزًا بنتيجة 2ـ0 في الدور الرابع خارج أرضه في أكتوبر 2014.

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة، سوف يلتقي في المباراة النهائية، التي تجرى على ملعب ويمبلي العريق في لندن العاصمة البريطانية، مع أرسنال.