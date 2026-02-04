الأربعاء.. إيلينيكينا يظهر في تدريبات الاتحاد

يظهر الفرنسي جورج إيلينيكينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، في أول تدريب مع فريقه، عصر الأربعاء، بعد وصوله فجرًا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وكان النادي الجداوي قد أعلن توقيعه مع اللاعب الفرنسي، الثلاثاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويفتح البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق، الأربعاء، ملف مواجهة «الكلاسيكو» أمام النصر ضمن الجولة الـ 21 من دوري «روشن»، الجمعة المقبل.

وأوضح المصدر نفسه أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الهولندي ستيفن بيرجوين قبل مواجهة النصر بعد تعرضه إلى إصابة في عضلة الساق.

وسيجري الجناح الهولندي اختبارات طبية في التدريب الأخير، الخميس، لتأكد إمكانية مشاركته من عدمها أمام النصر. ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 34 نقطة من 10 انتصارات، وأربعة تعادلات، وخمس خسائر.