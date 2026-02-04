المركز الوطني يوقع اتفاقية تطوير الفعاليات في الشمالية

وقّع المركز الوطني للفعاليات والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الثلاثاء، في الرياض اتفاقية تعاون لتطوير وتنظيم الفعاليات النوعية في منطقة الحدود الشمالية، وتعزيز حضورها على خريطة الفعاليات المحلية والإقليمية، وذلك في إطار دعم التنمية السياحية والثقافية والاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في استثمار المقومات الطبيعية والثقافية والاقتصادية التي تزخر بها منطقة الحدود الشمالية، بما يسهم في تحويلها لوجهة جاذبة للفعاليات والسياحة، إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على الاستدامة والابتكار، وتطوير مهارات الكوادر المحلية ورفع كفاءتها في مجال تنظيم وتشغيل الفعاليات.

وتشمل مجالات التعاون العمل المشترك على تطوير وتنظيم فعاليات موسمية وثقافية وترفيهية ورياضية، وتقديم الدعم الفني والتشغيلي واللوجستي، فضلًا عن إعداد وتنفيذ استراتيجيات الترويج الإعلامي، وتعزيز مفاهيم الابتكار والاستدامة البيئية والاجتماعية في جميع مراحل الفعاليات، مع التركيز على إبراز هوية المنطقة وتراثها، وزيادة مشاركة المجتمع المحلي، والاستفادة من الموردين والشركات المحلية، بما يعزز الاقتصاد المحلي.

ونصّت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين يتولى إعداد خطط العمل التفصيلية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومتابعة التنفيذ وفق الأطر الزمنية المعتمدة، حيث يتولى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية الإسهام في توفير المواقع المناسبة للفعاليات، وتسهيل الإجراءات والتصاريح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في إشراك المجتمع المحلي والقطاع الخاص، وتبادل الدراسات والبيانات التي تسهم في تطوير منظومة الفعاليات بالمنطقة.

فيما يقدّم المركز الوطني للفعاليات الدعم الفني والتشغيلي والتسويقي، ويعمل على مواءمة الفعاليات مع التقويم الوطني للفعاليات، وتقديم الاستشارات في مجالات المحتوى الإبداعي وتجربة الزائر، والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، إضافة إلى مجالات التخطيط، والتنفيذ، والتشغيل، وإعداد التقارير، ونقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الفعاليات.

وحددت الاتفاقية مدة التعاون بثلاثة أعوام من تاريخ توقيعها، قابلة للتجديد تلقائيًا، على أن تستمر أحكامها نافذة على جميع المشاريع والبرامج التي تنشأ في ظلها حتى استكمالها.