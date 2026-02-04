نيفيش مستمر

أعلن نادي الهلال، الأربعاء، تجديد عقد الدولي البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2029. (المركز الإعلامي ـ الهلال)