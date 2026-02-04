روشن الموسم المقبل.. 4 توقفات خلال 79 يوما

يتوقف دوري روشن السعودي 4 مرات خلال الموسم المقبل بإجمالي 79 يومًا أطولها لمدة 45 يومًا، تزامنًا مع بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية في يناير وفبراير من العام ذاته، حسبما كشف عنه لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وطبقًا للمصدر ذاته، فإنه سيكون هناك فترة توقف مرتين خلال «أيام فيفا» مدة كل منهما تسعة أيام، إضافة إلى توقف آخر في سبتمبر وأكتوبر المقبلين بسبب بطولة كأس الخليج.

وحدَّدت إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 16 أغسطس المقبل، موعدًا لانطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ 32، على أن يلعب الدور نصف النهائي في 6 مارس 2027 الموافق 27 رمضان.

فيما حُددت مباراتا نصف نهائي كأس السوبر السعودي، 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين، على أن يجرى النهائي في 4 ديسمبر 2026، وسيكون مايو 2027 أكثر الأشهر التي تشهد خوض مباريات دوري روشن بواقع 7 جولات، بينها الجولة الـ34 والأخيرة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم بعث للأندية نهاية الأسبوع الماضي روزنامة الموسم المقبل، مطالبًا بمرئياتها قبل نهاية عمل الثلاثاء المقبل، بعد أن اجتمع مع ممثلي الأندية في ورشة عمل الأسبوع الماضي.