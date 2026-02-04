4 متحدثين يناقشون التحوّل.. ووثائقي يحكي قصة خلف بن هذال

أدار أيمن الغبيوي، الصحافي في إندبندنت عربية، جلسة «الصوت الرسمي في العصر الرقمي: استراتيجيات التأثير»، ضمن البرنامج الرئيس للمنتدى السعودي للإعلام 2026، الثلاثاء، بمشاركة أربعة متحدثين حكوميين ناقشوا تحول دور المتحدث الرسمي في عصر المنصات الرقمية وتطور أدوات الاتصال.

وبرز خلال الجلسة حديث رائد المطيري، المشرف العام على الإعلام والاتصال في وزارة الحرس الوطني، بعد كشفه عن مشروع وثائقي خاص بخلف بن هذال، شاعر الوطن، موضحًا: «أخذنا الضوء الأخضر، وما زلنا في طور إنشاء العمل، وسنستعين بزملائنا في التواصل الحكومي لإنتاجه، كذلك لدينا رغبة في تنفيذ فيلم سينمائي يروي قصص أبطال الحرس الوطني».

وأكد المطيري خلال الجلسة: «الثقة تبنى عبر رسالة اقتصادية واضحة وصريحة تحترم المتلقي، وأن 94 في المئة من مواقع الاتصال في المؤسسات الرسمية يشغلها سعوديون، برواتب تتجاوز 150 ألف ريال».

وتناول عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، مفهوم المتحدث الحديث، قائلًا: «المتلقي لم يعد يقبل معلومة مجردة، المطلوب حوار وتبادل آراء مهما كانت الانتقادات قاسية».

أما عبد الرحمن مجرشي، المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام ورئيس مركز التواصل الحكومي، فأكد أنَّ المؤتمر الصحافي الحكومي نموذج للشفافية، نظمت 31 نسخة، وأكثر من 1110 صحافيين حضروها، وطرح خلالها أكثر من 180 سؤالًا للوزراء وكبار المسؤولين، قبل أن يستعرض أهم الصفات التي تجعل المتحدث الرسمي مؤثرًا، وسر تميز المحتوى البصري للمركز.

وتحدث عبد الله العريج، المدير العام للإعلام في أمانة الرياض، عن أدوات المتحدث الرسمي: «أصبح منظومة أدوات تُبنى على الثقة والمصداقية والتوقيت، ومهارة التحليل والرصد باتت الأهم».

ونظمت الجلسة على مسرح القادة من الـ 2:00 حتى الـ 2:50 مساءً، ضمن فعاليات المنتدى الذي يجمع أبرز صناع الإعلام والاتصال في المنطقة.