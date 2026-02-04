رابطة الهواة.. 99 ألف لاعب و3100 فريق

نظّمت رابطة الهواة لكرة القدم، لقاءً بعنوان «شراكة تصنع المستقبل»، بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية، يتقدمهم الأسطورة ماجد عبد الله، ومحمد نور، ومحمد خوجة، إضافة إلى إعلاميين وأعضاء من مجلسَي الاتحاد والرابطة، وعدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الرياضي.

وخلال اللقاء، كشف عادل الفقي رئيس رابطة الهواة، عن تجاوز عدد اللاعبين المسجلين رسميًا في الرابطة 99 ألف لاعب، مقابل أكثر من 3100 فريق، كاشفًا في عرض مرئي أهداف الرابطة واستراتيجيتها، إلى جانب مبادرة شراكة تصنع المستقبل.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والتجاري، وبحث فرص التعاون لدعم كرة القدم للهواة، وتمكين المواهب الوطنية، وبناء بيئة رياضية مستدامة تسهم في تطوير اللعبة.

وثمّن المسحل خلال حديثه، الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى الأثر المباشر لمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التطور السريع لكرة القدم محليًا، وصولًا إلى حصول السعودية على أعلى تقييم في استضافة كأس العالم 2034.

وأوضح أن رابطة الهواة لم تعد مقتصرة على خدمة نجوم الأمس، بل أصبحت منصة لصناعة نجوم المستقبل عبر احتضان المواهب ابتداءً من سنّ التاسعة، بما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة وتطوير عناصرها.