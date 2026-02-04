بـ 10 لاعبين.. الفيصلي يعود إلى الانتصارات والباطن يتلقى خسارته الـ14

عاد فريق الفيصلي الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على الجندل 4ـ2، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وسجَّل البرازيلي موراتو الهدف الأول للفيصلي عند الدقيقة الرابعة، وأضاف الهندوراسي روميل كويوتو الهدف الثاني «17» بعد صناعة من موراتو، وقلّص أحمد الشويفعي النتيجة للجندل «39» عقب تمريرة من أنتوني أوكبوتو.

وفي الشوط الثاني أدرك إبراهيم الحربي التعادل للجندل «57»، قبل أن يعيد موراتو التقدم للفيصلي بتسجيله الهدف الثالث «77» بعد تمريرة من المولدوفي هنريكي لوفانور، الذي أحرز بنفسه الهدف الرابع بعد دقيقتين، وشهدت الدقائق الأخيرة طرد ريان إدريس، لاعب الفيصلي، بالبطاقة الصفراء الثانية «88».

ورفع الفيصلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن البكيرية أقرب مراكز الملحق المؤهل إلى الصعود، بينما بقي الجندل في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.

وفي مباراة أخرى، خطف الزلفي فوزًا متأخرًا على الباطن بهدف سجَّله الجامبي حمزة ناري بعد صناعة من أحمد العنزي في اللحظات الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير مسجلًا خسارته الـ14 في الدوري.