الحمدان يحمل قميص ماجد

أسند نادي النصر إلى المهاجم عبد الله الحمدان، المنضم حديثًا إلى الفريق الأول لكرة القدم، مهمة حمل القميص رقم 9، الذي تربطه ذاكرة النصراويين بماجد عبد الله، أسطورة النادي والكرة السعودية.

وأعلن النادي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء عن التعاقد مع الحمدان، في صفقة انتقالٍ حر.

ومثَّل المهاجم الدولي فريق الهلال لخمسة أعوام، والتأم شمله مع البرتغالي جورجي جيسوس، الذي درّبه، في «الأزرق»، بين صيفي 2023 و2025.

وكشف النصر، الأربعاء، عن منحه الرقم 9 إلى اللاعب صاحب الـ 26 عامًا.

ونشر النادي صورًا لمهاجمه الجديد مع البرتغاليين جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي، وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي، والمدرب جيسوس، ولاعبين من الفريق.

وبعد اعتزال ماجد عبد الله اللعِب، ذهب رقم قميصِه في النصر إلى علي يزيد، والبرازيلي دينيلسون، وعواد العتيبي، ونايف هزازي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والكاميروني فنسنت أبو بكر، والكولومبي جون دوران، المعار إلى فنربخشة التركي.