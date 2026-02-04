جالتييه: يصعب الوقوف في طريق بوابري

أبدى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، اقتناعه بقرار رحيل مواطنه سايمون بوابري، لاعب الوسط، إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، واصفًا في الوقت ذاته عودة مهند آل سعد بالإضافة المهمة للفريق.

وقال مدرب نيوم، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الرياض، الجمعة، بثَّه النادي في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء: «سايمون بوابري أُتيحت له فرصة الانتقال، ومن الصعب الوقوف في طريقه، كان سعد اللذيذ الرئيس التنفيذي للنادي على تواصل معنا، وتناقشنا في الأمر، والإدارة لها القرار الأخير، وأنا مقتنع بأن قرار سعد اللذيذ هو القرار الصحيح».

وأكمل المدرب الفرنسي: «مشروعنا في نيوم قائم على استقطاب اللاعبين الشباب وتطويرهم، وبوابري قدَّم أداءً رائعًا داخل الملعب، ولفت أنظار الأندية محليًّا وحتى خارجيًّا وعلينا أن نُدرك قوة الدوري السعودي وصعوبة المنافسة فيه، وهذه فرصة لبقية اللاعبين أيضًا للاجتهاد وتقديم أفضل ما لديهم».

وعن عودة مهند آل سعد، أجاب جالتييه: «أتابعه منذ فترة لعبه في الدوري الفرنسي وأعرفه جيدًا، هو لاعب مميز وإيجابي، وسيكون إضافة مهمة للفريق».

وجدَّد مدرب نيوم ثقته بلاعبيه قبل مباراة الرياض، الجمعة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وأوضح كريستوف جالتييه: «اللاعبون يتمتعون بثقة كبيرة بأنفسهم، وأنا أثق بهم كثيرًا».

وتابع المدرب الفرنسي: «في آخر مباراتين حققنا أربع نقاط، وكنَّا نستحق الحصول على النقاط الست كاملة، وفي مباراة الرياض المقبلة لا بد من تشكيل خطورة كبيرة على مرماهم وتسجيل الأهداف، مع ضرورة اللعب بتوازن أكبر على المستويين الدفاعي والهجومي».

واختتم مدرب نيوم: «سنعمل على تقييم الحالة البدنية للاعبين، ويجب أن نظهر بنفس الشغف والجودة والتركيز، خاصة في اللمسة الأخيرة».