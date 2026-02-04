الفيصل يترأس بعثة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

تغادر بعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو ـ كورتينا 2026، الجمعة عند الـ08:00 مساءً، ويرأس البعثة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي ينظم في ملعب سان سيرو في ميلانو الإيطالية، تأهبًا لانطلاق منافسات الحدث الأولمبي العالمي، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين من مختلف دول العالم، وفقًا لحساب فريق السعودية في «إكس».

وبهذه المناسبة، أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في حديثه: «تأتي مشاركة السعودية في هذا المحفل الأولمبي العالمي امتدادًا للدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة ما أسهم في تحقيق تطور ملحوظ في مختلف الألعاب، بما في ذلك الرياضات الشتوية، التي شهدت نموًا متسارعًا خلال الأعوام الماضية على مستوى التنظيم والممارسة والتمثيل الدولي».

وختم حديثه: «تعد هذه المشاركة محطة مهمة ضمن مسار بناء وتطوير منظومة الرياضات الشتوية في السعودية، كونها فرصة متميزة للرياضيين السعوديين للاحتكاك بأفضل اللاعبين العالميين، بما يسهم في رفع جاهزيتهم الفنية وتطوير خبراتهم، وتعزيز الحضور السعودي على الساحة الأولمبية».