النصراويون ينتظرون قرار البيع

تنتظر شخصياتٌ نصراويةٌ بارزةٌ، يتقدَّمها الأمير فيصل بن تركي وإبراهيم المهيدب، رئيسا النصر السابقان، طرح النادي للبيع رسميًّا من قِبل مالكه صندوق الاستثمارات العامَّة من أجل شرائه بالكامل، وفق مصادرَ خاصَّة لـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن فيصل بن تركي والمهيدب مع مجموعة من النصراويين، الذين فضَّلوا عدم ذكر أسمائهم، يدرسون الفكرة حاليًّا بشكل جدي قبل التقدم بخطوة رسمية في حال إعلان طرح النادي للبيع.

ويتواصل راكان القصيمي، عضو الشرف، مع الأمير فيصل بن تركي، إلى جانب إبراهيم المهيدب، وعدد من رجالات النصر بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الداعمين ضمن اتحاد واحد لشراء شركة النادي.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أعلن خلال مؤتمر صحافي، يونيو 2023، عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية، وكشف عن استثمار صندوق الاستثمارات العامَّة السعودي في أربعة أندية، هي الهلال والأهلي والاتحاد والنصر بعد تحويلها إلى شركات بنسبة 75% مقابل 25% للمؤسسات غير الربحية التي تضمُّ الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية للنادي، والأعضاء الجدد المنضمين إلى المؤسسة. وكانت الآلية السابقة تنصُّ على ترشيح عضوين من قِبلهم في عضوية مجلس إدارة شركة النادي بشرط أن يكون أحدهما رئيسًا لمجلس الإدارة، فيما يُعيَّن الصندوق خمسة أعضاء.