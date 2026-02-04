شكوك حول ديابي.. وداع كانتي.. ووصول النصيري

تحوم الشكوك حول قدرة الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على المشاركة أمام النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، طبقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

وغاب ديابي عن تدريبَي الثلاثاء والأربعاء، بسبب إصابة تعرّض لها خلال فوز الفريق 1ـ0 على النجمة، الأحد ضمن الجولة الـ 20.

وأشارت المصادر إلى احتمالية غيابه عن «الكلاسيكو» المرتقب، كاشفةً عن إمكانية ضمّ المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى قائمة المباراة.

إلى ذلك، شارك المهاجم النيجيري جورج ألينيخينا في تدريب الأربعاء، في أول ظهورٍ له بين زملائه الجدد، بعد انتقاله إلى النادي الإثنين قادمًا من موناكو الفرنسي.

وبالتزامن مع التحاق ألينيخينا بالفريق، ودَّع اللاعبون والجهاز الفني الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط، المنتقل إلى فنربخشة التركي بعد عامين ونصف العام مع «النمور».

وأهدى اللاعبون قميصًا تذكاريًّا للفريق إلى كانتي وقَّعوا عليه.

في سياق متصل، وصل النصيري مساء الأربعاء إلى جدة، للانضمام إلى صفوف الاتحاد، الذي ضمَّه من فنربخشة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وحسب المصادر، يخوض المغربي مساء الخميس أول تدريبٍ مع الفريق، وذلك قبل السفر بعثة «النمور» إلى الرياض لخوض المباراة المرتقبة على ملعب «الأول بارك».