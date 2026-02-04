أمام الوحدة.. الدرعية يسجّل خماسية ثالثة

حسم فريق الدرعية الأول لكرة القدم مواجهته أمام ضيفه الوحدة بخماسية نظيفة، الأربعاء، على ملعب نادي الدرعية، ضمن الجولة الـ20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليوقّع الفريق على انتصاره الثالث بخماسية الموسم الجاري، بعد فوزه على العربي 5ـ1 في الجولة العاشرة، والجبيل 5ـ2 في الجولة الـ14.

وعاد الوحدة لتلقي الخماسية للمرة الثانية بعد خسارته أمام العلا بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى، قبل أن يتكرر السيناريو أمام الدرعية في الجولة الـ20.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح الإسباني أوسكار رودريجيز التسجيل عند الدقيقة «60»، وأضاف الجامبي عمر كوليي الهدف الثاني بعد تسع دقائق، وعاد رودريجيز ليوقّع على هدفه الثاني والثالث لفريقه «77»، قبل أن يوسع عبد العزيز الفرج الفارق بهدف رابع من ركلة جزاء «86»، ويختتم صالح الرحماني الخماسية «90».

وانفرد الدرعية بوصافة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، مستفيدًا من خسارة العروبة أمام أبها، بينما بقي الوحدة في المركز الـ13 بـ22 نقطة.